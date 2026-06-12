"Берлинаре" стартира с българско участие
Берлин. С българско участие бе открит 65-ият международен кинофестивал в Берлин "Берлинаре" вчера. "Никой не иска нощта", в който България е копродуц...
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Берлин. С българско участие бе открит 65-ият международен кинофестивал в Берлин "Берлинаре" вчера. "Никой не иска нощта", в който България е копродуц...