Извънредно от прокуратурата за простреляното дете
Говори окръжният прокурор на Враца
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Говори окръжният прокурор на Враца
Състоянието му остава критично
Хеликоптерът излетя в 18.25 часа от авиобаза Крумово за Враца
Пловдив. Петгодишно момче се е простреляло с газов пистолет по време на игра. Детето е хоспитализирано в Пловдив с рана на дясното слепоочие, съобщиха...