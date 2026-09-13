Взривиха мост в Луганск
Луганск. Автомобилен мост над река Северский Донецк е бил взривен в Луганска област. Движението по него е било спряно, предаде УНИАН, позовавайки се н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Проруски Активисти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Луганск. Автомобилен мост над река Северский Донецк е бил взривен в Луганска област. Движението по него е било спряно, предаде УНИАН, позовавайки се н...
Киев. Проруски активисти взеха за заложници жителите на село в Луганска област в Източна Украйна. Сепаратистите са забранили на хората да напускат нас...
Киев. Няма да има съдебно преследване на проруските активисти, ако те освободят окупираните сгради в източната част на Украйна и предадат оръжието си...