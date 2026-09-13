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Взривиха мост в Луганск

Взривиха мост в Луганск

Луганск. Автомобилен мост над река Северский Донецк е бил взривен в Луганска област. Движението по него е било спряно, предаде УНИАН, позовавайки се н...

05 юли | 16:55
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