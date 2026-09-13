Въведоха пропусквателен режим в детските заведения
Обединените детски заведения - три на брой на територията на град Генерал Тошево въведоха пропускателен режим, съобщават от добруджанското кметство. М...
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Обединените детски заведения - три на брой на територията на град Генерал Тошево въведоха пропускателен режим, съобщават от добруджанското кметство. М...
Подобряването на пропускателните системи в училищата, детските градини и сградите с масово пребиваване на хора е разпоредил областният управител на Пе...
Бургас. Достъпът до Слънчев бряг това лято ще бъде свободен и всички автомобили ще влизат безпрепятствено в курорта, съобщиха от Съюза на собственицит...