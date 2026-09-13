Мъж спаси 2-годишно дете в летяща кола
Русенец спаси 2-годишно дете, оцеляло по чудо в кола,летяща по надолнище и пропаднала в 10-метров скат в близост до кея на река Дунав
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Русенец спаси 2-годишно дете, оцеляло по чудо в кола,летяща по надолнище и пропаднала в 10-метров скат в близост до кея на река Дунав
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Няма пострадали Варна. Бетонният праг на стената на язовир „Ботево" е пропаднал малко преди 8 часа тази вечер, съобщиха от пресцентъра на областна ад...