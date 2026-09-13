Режат тревички и храсти. Променят движението по магистралата
Кошмарът приключва в петък
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Кошмарът приключва в петък
До 16 часа утре, трамвай номер 8 в София ще е с променен маршрут заради ремонт. Това съобщиха от Столична община (СО). Трамваят ще се движи от Съдебн...
София. От Столична община обявиха промяна в организацията на движението във връзка с провеждането на Еко рали България на 25 до 27.07.2014 г. Забраня...
София. Въвежда се организация на движението в столицата за тържествено шествие по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писмен...
София. В събота се въвежда временна организация на движението заради провеждане на „Парад на донорството" и „Вечер в памет на донорите", които са пред...