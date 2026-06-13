Бизнесът награди своите отличници
По две отличия за "Качество", "Растеж" и "Иновации", специален приз за "Минстрой" и Николай Вълканов Домусчиев: Властта и предприемачите сме в една л...
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По две отличия за "Качество", "Растеж" и "Иновации", специален приз за "Минстрой" и Николай Вълканов Домусчиев: Властта и предприемачите сме в една л...
Над 400 представители на бизнеса ще участват в Пролетния бал на индустрията и работодателите. Престижната годишна церемония на работодателите и индуст...
Пролетният бал на КРИБ събира бизнеселита Студенти отиват на платени стажове във водещи фирми 26 топкомпании, които членуват в КРИБ, дават средства...
Пролетен бал на индустрията и работодателите организира на 29 април Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Светското събитие ще...