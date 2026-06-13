Всичко за Пролетен Бал

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КРИБ организира Пролетен бал

КРИБ организира Пролетен бал

Пролетен бал на индустрията и работодателите организира на 29 април Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Светското събитие ще...

26 февруари | 15:43
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