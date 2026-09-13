Прокуратурата с първи думи за случая Боташ
Това стана след акцията в министерството днес
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Това стана след акцията в министерството днес
Той е обвинен заедно с Румен Гайтански-Вълка и адвокат Иван Георгиев за необслужвания кредит
Оценката за свършената му работа
Внесе искане за постоянен арест
Кога започва изтърпяването на наказанието
За престъплението са задържани двама души
Срещу кое обвинение е искането
Какво обезщетение ще прибере
Официално изявление на институцията
С какво зловредно влияние у нас се борят САЩ
Говорителката Сийка Милева коментира случая
Какво чака двамата полицаи, поискали подкуп
Какво отговориха на специален брифинг
Делото е по Закона за отговорността на държавата и общините
Според прокуратурата, ако бъдат приети, тези промени ще засегнат в негативен плансътрудничеството с Европейската прокуратура
"Коментарите на Рашков са грубо посегателство върху независимата съдебна система"
Пречи на работата на вътрешното министерство, каза вицепремиерът
Извършват се претърсвания на кабинета на полицейски директор от Главна дирекция "Национална полиция"
Обвинителите започнаха проверка
Той вече е обвинен за подбудителство към кибертероризъм