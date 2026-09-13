Произвол в метрото! Ескалатори на ключова станция блокирани
Ремонтна фирма бави поправянето, пътниците плащат цената
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Ремонтна фирма бави поправянето, пътниците плащат цената
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Чиновниците нарекоха своята безотговорност "свобода за учителя" Поставете на фокус училището като корупционна схема, казва Цеца Петрова - Госпожо Пе...