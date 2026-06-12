Спокойствие - пътищата в страната са проходими
Няма въведени ограничения за леки коли и тежкотоварни автомобили
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Няма въведени ограничения за леки коли и тежкотоварни автомобили
Пътищата в страната са проходими при зимни условия. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Сняг вали в почти цяла Западна България и по високите места в...
София. Обилният снеговалеж в страната предизвика хаос по пътищата. Няколко места са останали без ток. Прогнозите за днес показват, че времето ще се по...