Всичко за Програма За Селските Райони

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Нинова в сблъсък с Грудев

Нинова в сблъсък с Грудев

Съдбата на над 1 млрд. лева по програмата за селските райони вкара в сутрешен скандал лидера на БСП Корнелия Нинова и ресорния зам.-министър Васил Гру...

15 юни | 8:55
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163 млн. лв. за заводи и ферми

163 млн. лв. за заводи и ферми

Предприятия и ферми получават над 163 млн. лв. за модернизация от Програмата за развитие на селските райони. Средствата ще помогнат за реализирането...

18 юни | 22:35
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