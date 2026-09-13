Нинова в сблъсък с Грудев
Съдбата на над 1 млрд. лева по програмата за селските райони вкара в сутрешен скандал лидера на БСП Корнелия Нинова и ресорния зам.-министър Васил Гру...
Следете всички новини, анализи и коментари за Програма За Селските Райони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съдбата на над 1 млрд. лева по програмата за селските райони вкара в сутрешен скандал лидера на БСП Корнелия Нинова и ресорния зам.-министър Васил Гру...
Увеличават се средствата от ЕС за площ, но се намаляват по селската програма
Предприятия и ферми получават над 163 млн. лв. за модернизация от Програмата за развитие на селските райони. Средствата ще помогнат за реализирането...