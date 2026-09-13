Кукери гонят злото от къщите
Празникът се организира с подкрепата на местното читалище "Паисий Хилендарски 1928" вече близо 50 години - от 1972 година.
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Празникът се организира с подкрепата на местното читалище "Паисий Хилендарски 1928" вече близо 50 години - от 1972 година.
Кукери, дервиши, арапи, джамали и други характерни за различните области образи на пролетните обреди прогониха злото в дън гори тилелейски и възвести...
Крън. С баница и отворени обятия. Така жителите на Крън посрещнаха прогонените сирийски семейства от село Розово, съобщи Нова тв. И уточниха, че новит...