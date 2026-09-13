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Невъзможна е категорична прогноза на изборите, твърди Лидия Йорданова
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Невъзможна е категорична прогноза на изборите, твърди Лидия Йорданова
Според Михаил Константинов прогнозата сега била "моментна снимка"
В следващия парламент ще влязат общо пет партии, прогнозира проф. Михаил Константинов, член на борда на директорите на "Информационно обслужване" в и...