Маймунка прогледна след уникална операция в България
Маймунка прогледна след едночасова лазарена операция в България. Животното от вида Зелена морска котка (Chlorocebus aethiops), което било сляпо напълн...
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Маймунка прогледна след едночасова лазарена операция в България. Животното от вида Зелена морска котка (Chlorocebus aethiops), което било сляпо напълн...