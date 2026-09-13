Кариерно развитие още от училище
ЕРП Север насърчава младите хора към кариерно развитие в партньорство с професионалните училища
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ЕРП Север насърчава младите хора към кариерно развитие в партньорство с професионалните училища
Ясно е второто класиране за професионалните и профилирани училища с прием след 7. клас. Това съобщиха от Министерство на образованието. И уточниха, че...
Втората матура, която държат учениците в професионалните училища, ще бъде държавен изпит по професията, а не учебен предмет по избор, както досега. То...