Искат да закрият строителната гимназия в Добрич
Регионалният инспекторат по образование в Добрич е внесъл предложение в образователното министерство за закриване на Професионалната гимназия по строи...
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Регионалният инспекторат по образование в Добрич е внесъл предложение в образователното министерство за закриване на Професионалната гимназия по строи...