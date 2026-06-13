Държавата да поръчва кадри на най-добрите университети
По европейските мерки висшите ни училища би трябвало да са 65, а те са 51 Променете закона, бизнесът да си плаща за обучение на специалисти, пре...
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По европейските мерки висшите ни училища би трябвало да са 65, а те са 51 Променете закона, бизнесът да си плаща за обучение на специалисти, пре...