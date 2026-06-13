Проф. Петров: Идва нов конфликт в здравето
Справедливи искания и справедлива кауза са на път да се изродят в един несъществуващ конфликт, който не е в услуга на никого, коментира професорът
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Справедливи искания и справедлива кауза са на път да се изродят в един несъществуващ конфликт, който не е в услуга на никого, коментира професорът