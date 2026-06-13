Светило на турската археология става автор на "Стандарт"
Световноизвестният праисторик проф. Неджми Карул стана приятел на кампанията "Чудесата на България"
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Световноизвестният праисторик проф. Неджми Карул стана приятел на кампанията "Чудесата на България"
Проф. Неджми Карул е ръководител на Катедрата по праисторическа археология в Истанбулския университет