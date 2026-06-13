Открихме специалности по поръчка на бизнеса
Академия "Икономика" е прекрасна възможност за студентите, казва проф. Георги Михов, ректор на Технически университет - София - Проф. Михов, в после...
Следете всички новини, анализи и коментари за Проф. Георги Михов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Академия "Икономика" е прекрасна възможност за студентите, казва проф. Георги Михов, ректор на Технически университет - София - Проф. Михов, в после...