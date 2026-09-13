КПКОНПИ: Проф. Герджиков няма конфликт на интереси
Комисията на Сотир Цацров оповести резултатите от проверката
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Комисията на Сотир Цацров оповести резултатите от проверката
В максималния случай ще бъде равна на около 2700 лева
Не знаят реда, защото никога по-рано не са участвали в шествие за 24 май, каза ректорът на Алма матер
"Вместо на кирилица, пишем електронни писма и участваме в чата на развалена латиница, която подигравателно сме нарекли методиевица", заяви вчера ректо...
Днес Софийският университет чества своя патронен празник - деня на св. Климент Охридски. Само преди седмица, на 17 ноември, академичната общност избра...
Двама кандидати влизат в битка за ректорския пост в Софийския университет. Това са заместник-ректорът проф. Анастас Герджиков и доскорошният декан на...