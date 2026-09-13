Найденов: Замразяване на проекта за Враца е реваншизъм
София. Решението за замразяване на проекта за възстановяване на поделението във Враца е една комбинация между политика и реваншизъм. Това каза пред БГ...
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София. Решението за замразяване на проекта за възстановяване на поделението във Враца е една комбинация между политика и реваншизъм. Това каза пред БГ...
Одобряват отпускането на 16 млн. лв. за наводненията София. Седмичното правителствено заседание ще се проведе от 10.00 часа в Министерски съвет, съоб...
Проектната компания се съобразява с препоръките на Еврокомисията София. Проектната компания „Южен поток България", която работи по реализацията на ед...
Изпълнителят на проекта ще бъде избран до края на март