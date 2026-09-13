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Продуцентите не могат да си позволят да останат без работа, тъй като зад гърба си имат огромен екип
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Продуцентите не могат да си позволят да останат без работа, тъй като зад гърба си имат огромен екип
Семейството подписа със Spotify за собствен подкаст
По-големи помощи за многодетни майки - срещу диплома и платени данъци, предлага Андрей Арнаудов Увеличаване на раждаемостта е една от основните цели,...
Музиканти се разбунтуваха срещу Саня Армутлиева, управител на "Вирджиния рекърдс", която в момента е в журито на X фактор. Рут Колева влезе в ролята...
София. „Повече знания за новите технологии и тяхната употреба ще помогне на българските музиканти да бъдат по-успешни и да достигат до повече потенциа...
София. Защитата на авторското право на артистите изпълнители и продуцентите се удължава от 50 на 70 години, но само ако законно е публикуван звукозапи...
Пугачова ми каза, че води битка с рекламирани бездарници, каза Найденов
Юнаците ще правят концерта на поп примата в Лозенец