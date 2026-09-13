Фирмите извън ЕС няма да купуват родни ниви
София. Право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване да придобиват физически и юридически лица, които са пр...
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София. Право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване да придобиват физически и юридически лица, които са пр...
КС няма как да не определи мораториума за противоконституционен, смята юристът
МС трябва да се съобрази с решението на парламента, твърди външният министър