Кабинетът се отказа да продава имоти. Остави решението за парламента
Прави се с цел да не се допуска разпространяването на лъжи и внушения за политическа употреба
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Прави се с цел да не се допуска разпространяването на лъжи и внушения за политическа употреба
Губернаторът върна 3 незаконни решения на ОбС-Якоруда Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов спря опит на община Якоруда да продаде без т...
Областните ще могат да продават скъпи имоти без разрешение на кабинета
Забраняват на брокерите да пускат обяви, без разрешение на собственика