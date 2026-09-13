Солидна сделка! Продадоха артефакт на търг за 4.7 милиона евро
Беше оценен от 3 до 5 милиона евро преди продажбата
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Беше оценен от 3 до 5 милиона евро преди продажбата
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