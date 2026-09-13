Учител 24 часа в денонощието
Живко Русев от Димитровград обучава учениците си и извън клас Да бъдеш учител в днешна България, при това отдаден от сърце на професията, е задача тр...
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Живко Русев от Димитровград обучава учениците си и извън клас Да бъдеш учител в днешна България, при това отдаден от сърце на професията, е задача тр...
Президентът Росен Плевнелиев връчи орден "Стара планина" първа степен на патриарх Неофит за изключителните му заслуги към България. "Неведнъж във врем...
Орисана с щастието да бъде обичана