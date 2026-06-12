Приятели на Китай посрещнаха годината на Овцата в "Минстрой"
С приятелско парти в украсения с китайски символи салон на "Минстрой холдинг" в София бе посрещната наближаващата китайска Нова година на Овцата, коят...
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С приятелско парти в украсения с китайски символи салон на "Минстрой холдинг" в София бе посрещната наближаващата китайска Нова година на Овцата, коят...