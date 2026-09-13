Спецпрокурори ровят офиси на Приста Ойл
Операцията е свързана с бизнесмените Бобокови и съветника на президента Пламен Узунов
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Операцията е свързана с бизнесмените Бобокови и съветника на президента Пламен Узунов
Това е първото посещение на български правителствен ръководител в Узбекистан след установяването на дипломатически отношения между двете страни Преми...
Преговаряме за пускането на мотриса от Русе до Гюргево, казва Пламен Бобоков Пламен Бобоков е председател на Съвета на директорите на "Приста ойл". Т...
София. Благодарение на фирми като "Приста ойл" икономиката на България ще се нареди на лидерски позиции в Европа. Това заяви министърът на икономиката...
Русе. "Приста Ойл", производител и търговец на моторни и индустриални масла, е купил акциите на "Шеврон Чехия". "Шеврон Чехия"е дистрибутор на масл...