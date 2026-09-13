Лов на съкровища в Природонаучния музей
На 8 и 9 юни - приключения за деца и родители в София
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На 8 и 9 юни - приключения за деца и родители в София
Планетарно шоу разкрива тайните на Слънцето
Природонаучният музей в Бургас успя да откупи изключително ценни видове фосили, обявени на търг в най-големия интернет-аукцион "eBay". Експонатите - т...
Котел. Криминалисти разследват кражба от природонаучния музей в град Котел, информират от ОД на МВР - Сливен. Съобщението е получено 09,15 часа на 2...
Кърджали. Ученически природонаучен музей "Източните Родопи - земя на минералите" бе открит в най-старото учебно заведение в област Кърджали - СОУ "От...