Часове преди края на руския газ - цената скочи на борсите в Европа
Загубите за "Газпром" се изчисляват на 5 милиарда долара годишно, а тези от транзитни такси за Украйна на 800 милиона долара
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Загубите за "Газпром" се изчисляват на 5 милиарда долара годишно, а тези от транзитни такси за Украйна на 800 милиона долара
Времето няма нищо общо с това на Витоша
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Той има пряко отношение към идващото лято
Газът струва 24,72 лв. за мегаватчас при цена през септември от 22,46 лв.
Газът може да бъде "отвързан" от петрола и цената му да се индексира по модела на западноевропейските хъбове