Шок с детето, изгубило съзнание заради игра в ТикТок
Момичето е задържало дъха си за около 3 минути принудително
Следете всички новини, анализи и коментари за Припадък. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Момичето е задържало дъха си за около 3 минути принудително
16-годишно момче бе прието в Спешното отделение
Лиз Тръс и Риши Сунак ще се срещнат отново в ефира на друга телевизия
Германският канцлер Ангела Меркел е колабирала на престижния Вагнеров фестивал в Байройт, съобщава германското издание BILD. Инцидентът се е случил по...
Симеон Сакскобургготски е припаднал от преумора. Това става ясно от официално съобщение на неговия личен сайт по повод вчерашното му неразположение по...
Светият синод се събра на тържествената служба в манастира "Св. св. Кирик и Юлита" Трима доктори свестяваха Симеон, дядо Николай го похвали в словото...
София. Жена получи епилептичен припадък пред президентството. Тя е от протестиращата група привърженици на Атака, които искат оставката на Росен Плевн...