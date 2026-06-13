Един и същи лайнер откри и закрива сезона на Морска гара във Варна
Един и същи кораб "PRINSENDAM" откри и ще закрие круизния сезон на Морска гара -Варна Лайнерът пристига в четвъртък сутринта около 8 часа, като води...
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Един и същи кораб "PRINSENDAM" откри и ще закрие круизния сезон на Морска гара -Варна Лайнерът пристига в четвъртък сутринта около 8 часа, като води...
Пасажерският лайнер „Prinsendam" акостира на Морска гара-Варна тази сутрин, с което официално откри круизния сезон в морската столица. Той ще отплава...