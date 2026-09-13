Намалява броят на религиозните американци
Принадлежността към някоя религия в момента в САЩ е по-ниска от когато и да било
Следете всички новини, анализи и коментари за Принадлежност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Принадлежността към някоя религия в момента в САЩ е по-ниска от когато и да било
София. "Не бива националната ни култура да се политизира", каза в студиото на „Събуди се" по Нова ТВ бившият министър на културата Вежди Рашидов по те...
София. Евродепутатът от БСП Илияна Йотова и депутатът от ГЕРБ Цецка Цачева отказват да коментират колко е струвала цялостната организация на митингите...