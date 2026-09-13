Оказаха голяма чест на наша оперна прима
Соня Йончева получи званието доктор хонорис кауза на Музикалната академия в Пловдив
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Соня Йончева получи званието доктор хонорис кауза на Музикалната академия в Пловдив
Ето какво си купи примата
В рамките на две седмици, от 20 август до 4 септември, тя ще работи интензивно с младите специализанти върху вокалната техника, стил и интерпретация...
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За първи път не само новите, но и настоящите Прима клиенти могат да се възползват от най-актуалните предложения на Мтел, без да сменят номера си. Това...
Плевен. Напусна ни примата на Плевенския театър Саша Филипова. Голямата актриса, изиграла над 200 роли, си отиде след продължително боледуване броени...