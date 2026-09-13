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Мтел пуска Универсална Прима

Мтел пуска Универсална Прима

За първи път не само новите, но и настоящите Прима клиенти могат да се възползват от най-актуалните предложения на Мтел, без да сменят номера си. Това...

07 септември | 18:40
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