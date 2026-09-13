Общинари на ГЕРБ с приемни за граждани в Кърджали
Приемни с граждани стартират общинските съветници от ГЕРБ в Кърджали. Всяка събота в офиса на партията в комплекс „Орфей" по предварително оповестен...
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Приемни с граждани стартират общинските съветници от ГЕРБ в Кърджали. Всяка събота в офиса на партията в комплекс „Орфей" по предварително оповестен...
Националната служба за съвети в земеделието ще проведе изнесени приемни за земеделски стопани в цялата страната през първото тримесечие на 2016 г. На...
Кърджали. Народният представител от „Коалиция за България" Милко Багдасаров (на снимката) започна приемни с граждани. От местната централа на БСП уточ...