Успех на референдума отваря пътя на Плевнелиев към втори мандат
Мотото на премиера е: "САЩ и Русия да се разберат, за да паднат санкциите", казват от Институт "Иван Хаджийски" Успех на референдума по изборни въпро...
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Мотото на премиера е: "САЩ и Русия да се разберат, за да паднат санкциите", казват от Институт "Иван Хаджийски" Успех на референдума по изборни въпро...
По повод на 11-годишнината от присъединяването на България към Организацията на Северноатлантическия договор флагът на НАТО ще бъде издигнат на тържес...