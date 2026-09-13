Уникален гаф! Поканиха покойния Иван Ласкин в президенството
Грешката явно е на някой заспал чиновник
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Грешката явно е на някой заспал чиновник
Пълен абсурд е станалото в центъра на София
Във връзка с твърдения относно законосъобразността на предложения от президента Росен Плевнелиев национален референдум по въпроси на изборните права н...
София. Президентът Росен Плевнелиев ще удостои с висши военни звания офицерите, които поемат ръководството на Българската армия от 30-ти юни. Церемони...
София. За първи път в историята ни жена гвардеец може да застане на пост пред президентството. В Националната гвардейска част обмислят да направят тов...