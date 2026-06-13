Плевнелиев подписа указа за новия заем
В днешния брой на държавен вестник е публикуван указа на президента Росен Плевнелиев за ратификация на заема от 16 млрд. лв. Президентският указ е изд...
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В днешния брой на държавен вестник е публикуван указа на президента Росен Плевнелиев за ратификация на заема от 16 млрд. лв. Президентският указ е изд...