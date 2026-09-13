Радеви заблестяха със стил в Токио
Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава показаха висока класа с външността и поведението си на церемонията по интронизацията на император Нар...
Следете всички новини, анализи и коментари за Президентска Двойка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава показаха висока класа с външността и поведението си на церемонията по интронизацията на император Нар...
Първанов и Калфин не могат да са общите кандидати на левицата, поряза ги Нинова С резултати като Брекзита приключи референдумът на БСП. Но за разлика...
„Президентската двойка ще бъде известна за националния ни събор на Бузлуджа". Това съобщи Георги Търновалийски, член на ИБ на ОблС на БСП - Пловдив и...
Ще имаме обновление на президентската двойка. Можем да изкараме по-добра двойка от настоящата. Тя ще трябва да бъде един отбор. Това заяви пред БНТ пр...