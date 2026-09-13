ПП-ДБ и ГЕРБ жегнати от думите на Радев, отговориха му
След речта на президента на Шипка
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След речта на президента на Шипка
Илон Мъск го подкрепи
Депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс. Окончателно гласовете „Не подкрепям никого" ще се броят при определянето на резултатите от...
Президентът на Чеченската република Рамазан Кадиров заяви, че времето му на поста ръководител на региона е изтекло. Той заяви, че за ръководството му...