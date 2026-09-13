Нинова зове:Отворете държавния резерв за лекарства
Така ще се избегне паниката и презапасяването, написа соцлидерът
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Така ще се избегне паниката и презапасяването, написа соцлидерът
Всякакви опити за презапасяване след време ще се окажат пагубни за нечий бюджет
Шише струва 40 датски крони (5,50 евро), а две – 1000 датски крони (134 евро) всяко
Презапасяват се заради епидемията от коронавирус
Свършиха витамин С и Д
Жителите на сирийската столица Дамаск се подготвят за евентуална чуждестранна интервенция. Много от тях се запасяват с храна и други стоки от първа не...