Конкуренция за БДЖ! Нов пътнически жп превозвач у нас
Гoдишнo c жeлeзoпътeн тpaнcпopт в Бългapия cе пpeвoзвaт нaд 30 милиoнa пътници
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Гoдишнo c жeлeзoпътeн тpaнcпopт в Бългapия cе пpeвoзвaт нaд 30 милиoнa пътници
Фирмата, която изпълнява курсовете по общинската транспортна схема се отказала от договора си с общината, като поема неустойките по него
Няма план за съкращения в превозвача, ще се изготвя програма за оздравяването му Нито един инвеститор не е проявил интерес към приватизацията на "БДЖ...
Той бе сред инициаторите на контраблокадата на нашите международни шофьори на границата ни с Гърция на ГКПП Кулата-Промахон. И в продължение на 6 дни...
10 000 лева глоба ще плати транспортната фирма от Разлог ЕТ „Димитър Докин- Рени" за превоз с автобус на ученици без необходимите разрешителни. Отгоре...
Превозвач и завод за метали ще са новите спонсори на "Ботев", научи "Стандарт" от отлично информиран източник. Става дума за мощните фирми "Пимк" и "...
Собственик на транспортна фирма в Разлог ще плати 10 000 лева глоба заради превоз на деца с нередовен автобус. Районният съд в града потвърди наказате...
София. Въздушният превозвач „Би Ейч Ер" ще изпълнява полети по линията София-Калкута-София. Това решение взе на днешното си заседание правителството. ...
София. Въздушният превозвач „Би Ейч Еър" ООД ще експлоатира от българска страна международната въздушна линия София – Куала Лумпур – София. Линията е...
София. „България Ер" и новата сръбска авиокомпания „Ер Сърбия" стартират съвместни полети, след като сключиха търговско споразумение за „код шеър", съ...