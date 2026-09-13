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Закрилникът на шофьорите

Закрилникът на шофьорите

Той бе сред инициаторите на контраблокадата на нашите международни шофьори на границата ни с Гърция на ГКПП Кулата-Промахон. И в продължение на 6 дни...

10 март | 21:20
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