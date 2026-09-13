Почина голяма наша преводачка
Отдала дълги години на БТА
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Отдала дълги години на БТА
"Отвлечената през февруари тази година Изабел Прим е на свобода и се намира под закрилата на френските служби", съобщиха от Елисейския дворец, без да...
Министърът на туризма Николина Ангелкова беше объркана с преводачка от "Шоуто на Слави". Това стана по време на посещението на дипломатическия корпус...
София. В руския град Перм се състоя международна научна конференция на тема: "Руски език в билингвалния дискурс" по инициатива на Министерството на об...