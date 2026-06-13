Датчаните от "Pretty maids" забиват на празника на Каварна
Датската хеви метъл банда "Pretty maids" ще бъде специален гост в Каварна за празника на града - 6 май, съобщиха от морското кметство. Бандата идва за...
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Датската хеви метъл банда "Pretty maids" ще бъде специален гост в Каварна за празника на града - 6 май, съобщиха от морското кметство. Бандата идва за...