10 жертви от войната в Чикаго
Други 39 са ранени.
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Други 39 са ранени.
Трима убити и 37 ранени в престрелки с огнестрелно оръжие от петък до неделя
Исламабад. Престрелките между Индия и Пакистан са отнели живота на 12 души, а 52-ма са ранени за месец, обяви външното министерство в Исламабад. Споре...
Вашингтон. Две стрелби в американския щат Канзас. Най-малко трима са загинали, съобщава АФП. Инцидентите са станали в център на юдейската общност в К...