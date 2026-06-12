Уейн Рууни се извинил на вратаря на Престън за симулацията
Вратарят на Престън Торстен Стъкман заяви, че нападателят на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни му се е извинил за начина, по който си спечели дузпа в двуб...
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Вратарят на Престън Торстен Стъкман заяви, че нападателят на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни му се е извинил за начина, по който си спечели дузпа в двуб...