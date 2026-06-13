Вижте молбата на бащата на Андреа към Борисов
Премиерът ще се срещне с почернения родител, ще има промяна в НК за непълнолетните убийци
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Премиерът ще се срещне с почернения родител, ще има промяна в НК за непълнолетните убийци
В Галиче има едни хора, които не са хора, каза социалният антрополог
Протест в с. Галиче иска изселване на фамилията на убиеца
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Тялото на 18-годишното момиче бе открито в двора на къщата