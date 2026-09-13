Симеонов: Не останаха непреодолими препятствия
София. „Ние подкрепяме програма за стабилно управление. Процесът на подкрепата има две фази – на първо място трябва да се обединим около документа, по...
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София. „Ние подкрепяме програма за стабилно управление. Процесът на подкрепата има две фази – на първо място трябва да се обединим около документа, по...
София. Силно представяне записаха българските ездачи във втория ден от Световната купа по прескачане на препятствия в конната база "Ген. Крум Лекарски...
Москва. Най-добрият български състезател на 3000 м с препятствия Митко Ценов завърши на 23-о място на световното първенство в Москва. 20-годишният ат...
София. Българският ездач Ангел Няголов с кон Карлот постигна втора победа на турнира по прескачане на препятствия в конната база "Ген. Крум Лекарски"...
София. България записа първа победа на турнира по конен спорт в дисциплината прескачане на препятствия в Божурище. Ангел Няголов с коня Гидеон триумфи...