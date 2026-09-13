Стотици осигуряват прехраната с гъби и билки
Много жители на села в Неврокопския край разчитат на доходи от брането на гъби, билки и боровинки. В последните години все повече са тези, които атаку...
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Много жители на села в Неврокопския край разчитат на доходи от брането на гъби, билки и боровинки. В последните години все повече са тези, които атаку...
София. Стойността на необходимата издръжка за живот е 563, 41 лв. на човек от 4-членно семейство за месец. Това обяви Николай Ненков от КНСБ на преско...
Благоевград. Жители на симитлийското село Брежани ще разчитат на доходи от продажбата на кестени. През пролетта на следващата година те ще засадят огр...